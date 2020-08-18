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Мишустин поручил решить проблемы обманутых дольщиков в Хабаровском крае

12:25, 18 августа 2020

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым поручил профильным вице-премьерам проработать пути решения проблем обманутых дольщиков.

Кроме того, было премьерам было поручено разобраться с вопросом возведения в хабаровском микрорайоне «Строитель» школы на 1100 мест и Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре.

Встреча Мишустина и Дегтярёва прошла в Благовещенске, где также состоялось заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

Как ранее писал NEWS.ru, Мишустин в ходе встречи с Михаилом Дегтярёвым обсудил вопросы бюджетной обеспеченности региона, соцзащиты населения и выравнивания тарифов.

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