Мишустин поручил проконтролировать распределение вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/293f8a6e-357c-11eb-9e9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын /Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов взять под личный контроль организацию вакцинации от COVID-19 и проследить за распределением препарата.

В частности, политик дал поручение проконтролировать удобство и безопасность проведения вакцинации. Также необходимо круглосуточно контролировать все этапы доставки, хранения и распределения вакцины.

Буквально круглосуточно нужно контролировать все этапы, начиная с того, как вакцина доставляется в ваш регион, как она хранится, как распределяетcя по медицинским учреждениям, — отметил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб.

Инициатива согласована с правительством РФ. С 5 декабря начнётся работа прививочных пунктов.