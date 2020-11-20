Мишустин поправил учёного, назвавшего Путина его коллегой

Председатель правительства России Михаил Мишустин поправил научного работника, который назвал президента страны Владимира Путина коллегой премьера.
Глава кабмина 20 ноября запустил в работу первый каскад мегасайенс-проекта NICA, сверхпроводящий ускоритель тяжёлых ионов. Церемония прошла в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне. Мишустину показали фото Путина, когда тот посещал институт и давал старт строительству ускорителя.
Восемь лет назад ваш коллега был здесь. Здесь ещё ничего не было, — цитирует РИА Новости представителя ядерного института.
Глава кабмина прервал учёного.
Не коллега, а наш руководитель, — поправил его Мишустин.
Специалист исправился и продолжил рассказ о создании проекта.
Ранее на онлайн-совещании по ситуации с коронавирусом в стране выступил с докладом глава Минздрава Михаил Мурашко. Он употребил формулировку, которая вызвала удивление и негодование президента РФ Владимира Путина. Рассказывая о мерах, принимаемых для борьбы с COVID-19, чиновник упомянул «систему управления пациентами». После того как он закончил доклад, Путин обратил на это внимание. Министр поправил самого себя, пояснив, что он имел в виду систему управления госпитализацией пациентов. Однако Путин призвал его к точности формулировок, писал NEWS.ru.