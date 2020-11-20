Мишустин поправил учёного, назвавшего Путина его коллегой

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Президент Владимир Путин на фоне пандемии коронавируса стал реже посещать регионы с рабочими визитами. Однако это не вредит работе с губернаторами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он заверил, что российский лидер по-прежнему контролирует жизнь на местах. В этом году интенсивность поездок снижена, но не в ущерб работе президента с руководством региона и не в ущерб вниманию...