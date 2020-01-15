https://static.news.ru/photo/3149f422-3836-11ea-8fd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Мишустин, предложенный на пост главы правительства, заявил, что приложит все усилия для борьбы с бедностью.

Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением малобюджетных семей всем необходимым, — цитирует РИА Новости его слова в ходе встречи с КПРФ.

Заявление Мишустина прокомментировал советник фракции Сергей Обухов.

Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через 2 года ввести адресную помощь, — написал он в своём Telegram-канале.

Депутат также рассказал о намерении кандидата в премьеры произвести инвентаризацию по нацпроектам с целью выявить причины, препятствующие их реализации.

Кандидатуру Мишустина на пост премьера предложил президент Владимир Путин. Госдума рассмотрит её на пленарном заседании 16 января. В Совфеде назвали Мишустина «крепким профессионалом», способным выстроить диалог с парламентом.

Единороссы и фракция «Справедливая Россия» кандидатуру Мишустина поддерживают. В КПРФ пока не определились и решили воздержаться от её одобрения, писал NEWS.ru.