https://static.news.ru/photo/c01fc1f6-57ec-11ea-ad31-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: ФНС РФ

Председатель правительства России Михаил Мишустин 26 февраля проведёт встречу со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини. Политики обсудят вопросы взаимодействия двух стран.

Запланировано обсуждение торгового и инвестиционного сотрудничества, а также совместной работы по вопросам энергетики, транспортной инфраструктуры и в культурно-гуманитарной сфере, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что главы РФ, Ирана и Турции могут обсудить ситуацию в Сирии. Возможность встречи прорабатывается. Сейчас согласовываются графики руководителей государств, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.