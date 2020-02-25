Председатель правительства России Михаил Мишустин 26 февраля проведёт встречу со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини. Политики обсудят вопросы взаимодействия двух стран.
Запланировано обсуждение торгового и инвестиционного сотрудничества, а также совместной работы по вопросам энергетики, транспортной инфраструктуры и в культурно-гуманитарной сфере,
Ранее NEWS.ru писал, что главы РФ, Ирана и Турции могут обсудить ситуацию в Сирии. Возможность встречи прорабатывается. Сейчас согласовываются графики руководителей государств, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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