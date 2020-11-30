Мишустин поговорил с премьером Белоруссии о проектах в энергетике

https://static.news.ru/photo/bd19e3fa-331b-11eb-9061-fa163e074e61_660.jpg Роман Головченко Фото: government.by

Председатель правительства России Михаил Мишустин поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Политики обсудили совместные энергетические проекты.

Главы правительств рассмотрели приоритетные направления развития российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в энергетике, промышленности, в сфере транспорта и в других областях, — говорится на сайте российского правительства.

Особое внимание руководители кабмина уделили перспективам взаимодействия двух государств в рамках Евразийского экономического союза и Союзного государства. Также они обсудили график предстоящих контактов на уровне правительств.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин позвонил своему армянскому коллеге Николу Пашиняну. Политики обсудили вопрос двусторонних отношений.

Собеседники говорили о вопросах союзнических отношений. Российский премьер сообщил Пашиняну, что обратился к Евразийской экономической комиссии с предложением в связи с распространением коронавируса провести запланированное на 4 декабря заседание Евразийского межправительственного совета в дистанционном режиме.