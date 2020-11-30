Мишустин поговорил с Пашиняном о двухсторонних отношениях

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Председатель правительства России Михаил Мишустин позвонил своему армянскому коллеге Николу Пашиняну. Политики обсудили вопросу двухсторонних отношений.

Пашинян провел телефонную беседу с Мишустиным по инициативе последнего, — сообщили в правительстве Армении.

Собеседники говорили о вопросах союзнических отношений. Российский премьер сообщил Пашиняну, что обратился к Евразийской экономической комиссии с предложением в связи с распространением коронавируса провести запланированное на 4 декабря заседание Евразийского межправительственного совета в дистанционный режим, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян отправился с частным визитом в столицу России, чтобы встретиться с представителями местной армянской общины.

Как сообщал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на сегодняшний день в стране есть силы, стремящиеся своими действиями посеять хаос. По его словам, он не держится за власть.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна.