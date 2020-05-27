Мишустин поговорил по телефону с премьером Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5666fb30-a00d-11ea-84a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Глава российского правительства провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Стороны обсудили борьбу с COVID-19 и договорились об активизации совместной работы. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

Премьер-министры обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, обратив особое внимание на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Достигнута договорённость об активизации совместной работы по линии министерств здравоохранения и служб, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения России и Белоруссии, — цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, Румас поблагодарил Москву за признательность РФ за оперативное реагирование на обращения белорусских партнёров, в том числе относительно поставок продовольственных товаров.

Как писал NEWS.ru, в Минске состоялась встреча министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с послом Украины в республике Игорем Кизимом. Последний передал от президента Владимира Зеленского вышиванку для белорусского лидера Александра Лукашенко.