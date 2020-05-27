Мишустин поговорил по телефону с премьером Белоруссии

Глава российского правительства провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Стороны обсудили борьбу с COVID-19 и договорились об активизации совместной работы. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.
Премьер-министры обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, обратив особое внимание на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Достигнута договорённость об активизации совместной работы по линии министерств здравоохранения и служб, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения России и Белоруссии, — цитирует сообщение РИА Новости.
Кроме того, Румас поблагодарил Москву за признательность РФ за оперативное реагирование на обращения белорусских партнёров, в том числе относительно поставок продовольственных товаров.
Как писал NEWS.ru, в Минске состоялась встреча министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с послом Украины в республике Игорем Кизимом. Последний передал от президента Владимира Зеленского вышиванку для белорусского лидера Александра Лукашенко.