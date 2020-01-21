Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую структуру аппарата правительства
РФ. Первым заместителем руководителя аппарата кабмина он назначил Валерия Сидоренко.
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Директором департамента информационных технологий правительства РФ назначен Евгений Комар, департамент экономического развития и финансов правительства РФ возглавил Василий Толоко, департамент оборонно-промышленного комплекса — Николай Архипов, департамент формирования гособоронзаказа — Борис Наконечный, департамент развития международного сотрудничества — Виктор Кузнецов.
Кроме того, премьер-министр подписал распоряжение о назначении на должность руководителя Росреестра Олега Скуфинского.
Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин объявил о новых назначениях в российском кабмине. На пост министра здравоохранения назначен Михаил Мурашко. Экс-глава департамента кино Министерства культуры Ольга Любимова теперь возглавила ведомство. Должность главы Минэкономразвития занял Максим Решетников. Антон Котяков стал новым министром труда и соцзащиты, сменив на этом посту Максима Топилина. Главу аппарата правительства Константина Чуйченко президент России Владимир Путин назначил министром юстиции РФ. Ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков стал новым министром науки и высшего образования. Ольгу Васильеву на посту министра просвещения сменил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. А новым министром спорта назначен руководитель Федерации международного студенческого спорта Олег Матыцин.
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