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Сенаторы планируют встретиться с главой кабмина и новыми членами правительства, чтобы ознакомиться с их планами и проектами на будущее.

Мы поменяем сейчас план правительственных часов, другие форматы. Мы хотим встретиться с руководством правительства, с министрами, послушать их видение, послушать их планы, их проекты на будущее, — сказала председатель верхней...