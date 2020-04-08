Мишустин поддержал распространение антикризисных льгот на местные налоги

https://static.news.ru/photo/2f8de05a-79cf-11ea-9477-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал инициативу депутатов о синхронизации федеральных и региональных льгот, которые вводятся для минимизации ущерба от коронавируса.

По словам главы комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко, премьер согласился с необходимостью обеспечить отсрочки платежей в региональные и муниципальные бюджеты.

Концептуально председатель правительства согласился с тем, что регионы тоже должны синхронизировать свою деятельность с федерацией и рекомендациями по льготам, отсрочкам платежей и авансовых платежей, всё в отношении своих налогов также продублировать, принять зеркальные меры, — цитирует Диденко ТАСС.

Депутат добавил, что параллельно нужно проследить, чтобы регионы не выходили за пределы полномочий при введении ограничений для предприятий и граждан.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин в речи перед совещанием с губернаторами 8 апреля предостерёг глав регионов от введения избыточных и лишних ограничений на территориях, куда ещё не пришёл коронавирус.