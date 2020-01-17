https://static.news.ru/photo/0fb5382e-3937-11ea-999e-fa163e074e61_660.jpg Даниил Егоров Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил первого заместителя главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова руководителем ведомства.

Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Ранее появилась информация, что и.о. министра экономического развития Максим Орешкин может занять должность помощника президента по экономике, в случае если Андрей Белоусов войдёт в состав правительства. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. До этого в СМИ появилась информация, что Белоусова могут назначить первым вице-премьером России.

16 января 2020 года после отставки правительства новым премьер-министром был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Назвать имена будущих министров он пообещал в ближайшие дни, писал NEWS.ru.