Дума перенесла отчёт Мишустина

https://static.news.ru/photo/53e8b808-7a56-11ea-80a8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об отчёте председателя правительства Михаила Мишустина перед парламентом, который был запланирован на 15 апреля. Мероприятие решили перенести на более поздний срок.

По его словам, премьер может выступить в июле, передаёт ТАСС. При этом в мае и июне депутаты будут слушать министров, работающих в сферах здравоохранения, промышленности, торговли, экономики и высшей школы.

Мы договорились, что отчет правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок, — подчеркнул политик.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин провёл совещание с фракцией ЛДПР в Государственной думе. Политик заявил, что ситуация с распространением коронавируса нанесёт серьёзный удар по российскому бюджету.