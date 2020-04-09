Дума перенесла отчёт Мишустина

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал об отчёте председателя правительства Михаила Мишустина перед парламентом, который был запланирован на 15 апреля. Мероприятие решили перенести на более поздний срок.
По его словам, премьер может выступить в июле,
Мы договорились, что отчет правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок, — подчеркнул политик.
Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин провёл совещание с фракцией ЛДПР в Государственной думе. Политик заявил, что ситуация с распространением коронавируса нанесёт серьёзный удар по российскому бюджету.
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