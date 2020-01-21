Главными задачами нового правительства России станут демография, рост доходов и повышение уровня жизни людей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на первом заседании нового кабмина.
Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своём послании. Это — демография, поддержка семей с детьми и, в конце концов, рост доходов людей, — цитирует Мишустина «Интерфакс».
Также он отметил, что правительство продолжит развивать образование и здравоохранение в стране. По словам премьер-министра, всё это называется повышением уровня жизни в стране.
Как ранее писал NEWS.ru, Мишустин объявил о новых назначениях в российском кабмине.
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