https://static.news.ru/photo/0c84cd5e-3c75-11ea-822a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о новых назначениях в российском кабмине.

На пост министра здравоохранения назначен Михаил Мурашко. Экс-глава департамента кино Министерства культуры Ольга Любимова теперь возглавила ведомство.

Должность главы Минэкономразвития занял Максим Решетников. Антон Котяков стал новым министром труда и соцзащиты, сменив на этом посту Максима Топилина.

Главу аппарата правительства Константина Чуйченко президент России Владимир Путин назначил министром юстиции РФ. Ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков стал новым министром науки и высшего образования. Ольгу Васильеву на посту министра просвещения сменил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. А новым министром спорта назначен руководитель Федерации международного студенческого спорта Олег Матыцин. Указы опубликованы на официальном сайте президента РФ.

15 января 2020 года после обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку. К вечеру того же дня президент предложил новую кандидатуру на пост премьер-министра — главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

16 января депутаты Госдумы одобрили кандидатуру главы ФНС на пост премьер-министра России. Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства Российской Федерации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о первом заместителе и заместителях председателя правительства.