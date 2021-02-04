Мишустин обвинил ряд стран в использовании пандемии в своих интересах

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Некоторые страны используют последствия пандемии коронавируса в своих интересах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, по его словам, с каждым годом в мире усиливаются санкции, протекционизм и недобросовестная конкуренция.

Распространение опасного заболевания подорвало экономическую активность в большинстве стран мира. Но вместо того, чтобы пересмотреть свои позиции, наладить сотрудничество для борьбы с последствиями пандемии, к сожалению, некоторые государства используют сложившуюся ситуацию в своих интересах, — цитирует РИА Новости Мишустина.

На заседании Евразийского межправительственного совета премьер отметил, что всё это может привести к непредсказуемым последствиям и призвал страны ЕАЭС скооперироваться.

С каждым годом усиливаются экономические санкции, протекционизм, обостряются торговые войны, и в этих условиях нашим приоритетом должно стать развитие в рамках союза промышленной кооперации и выведение государственных программ по импортозамещению на наднациональный уровень, — подчеркнул Мишустин.

Как писал NEWS.ru, в период пандемии коронавируса удалось избежать наихудшего сценария для экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил Михаил Мишустин. Сейчас, по его словам, важно обеспечить вакцинацию населения от коронавируса во всех странах этого объединения. Он подчеркнул, что борьба с коронавирусом остаётся важным направлением совместной деятельности стран «пятёрки», и решающим фактором здесь станет создание возможностей для вакцинирования на всей территории ЕАЭС. Мишустин добавил, что Россия в этом вопросе готова оказать поддержку своим партнёрам.

Также, по его мнению, странам — участницам союза с учётом опыта пандемии нужно усилить поддержку совместных научных исследований и инноваций в здравоохранении, в том числе в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями.