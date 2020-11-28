Мишустин обсудит с главами правительств стран ШОС вопросы борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/4deec6f6-327d-11eb-89ce-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Заседание Совета глав правительств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в формате видеоконференции 30 ноября. Участие в мероприятии примет и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Основное внимание на предстоящем заседании планируется уделить рассмотрению перспектив развития экономик государств — членов ШОС прежде всего в контексте преодоления последствий новой коронавирусной инфекции, — приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы кабинета министров.

Главы правительств также обсудят вопросы взаимодействия в борьбе с распространением COVID-19, а также укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей с акцентом на реализацию итогов заседания Совета глав государств ШОС, которое состоялось 10 ноября.

На заседании также запланирован обмен мнениями о ходе реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества ШОС до 2035 года в областях торговли, финансов, инвестиций, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, таможни, цифровизации, телекоммуникаций и в других сферах, представляющих взаимный интерес, — говорится в сообщении.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил создать для стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) единую систему обмена данными, практиками и медицинскими препаратами для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Шанхайская организация сотрудничества является международной организацией и была создана в июне 2001 года. В ШОС входят Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Основными целями ШОС являются укрепление доверия между участниками в военной области, обеспечение мира, безопасности и стабильности в регионе, борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.