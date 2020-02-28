https://static.news.ru/photo/56cf4240-5a4d-11ea-be05-fa163e074e61_660.jpg Санна Марин Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Финляндии Санной Марин. Политики обсудили актуальные вопросы российско-финляндских отношений.

Главы правительств обратили особое внимание на сотрудничество в атомной энергетике, развитие приграничных связей и туризмам, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Также обсуждался график российско-финляндских контрактов по правительственной линии.

26 февраля председатель правительства России Михаил Мишустин провёл встречу со словацким коллегой Петером Пеллегрини. Стороны обсудили торговое и инвестиционное сотрудничество, а также взаимодействие двух стран в области энергетики, транспортной инфраструктуры и в культурно-гуманитарной сфере. Мишустин отметил настрой словацкого правительства на дальнейшее укрепление связей с Россией, сообщает ТАСС.

NEWS.ru сообщал, что Михаил Мишустин уволил бывшую помощницу экс-премьера Дмитрия Медведева Жанну Одинцову. Это решение связано с прекращением полномочий её бывшего начальника.