Мишустин обсудил с премьером Азербайджана ситуацию в Закавказье

https://static.news.ru/photo/d252d23e-0979-11eb-a3d0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым. В ходе разговора стороны подчеркнули необходимость обеспечения мира и безопасности в Закавказье.

Мишустин также отметил важность скорейшего прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации, сообщили в пресс-службе российского кабмина.

Премьеры также обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство иностранных дел России проводит переговоры с Арменией и Азербайджаном о сроках проведения встречи глав МИД двух стран в Москве.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.