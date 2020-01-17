https://static.news.ru/photo/32c0ee32-391c-11ea-b3d6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru

Реализация послания президента РФ Федеральному собранию является ключевой задачей, заявил новый премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи со своим предшественником Дмитрием Медведевым.

Новый глава правительства поблагодарил Медведева за совместную работу, отметив, что тоже был частью правительства и лично знает всех коллег, которые также приняли участие в заседании.

Хочу сказать, что на сегодняшний день все, в соответствии с указом президента, продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать, — подчеркнул он.

Мишустин отметил, что новая встреча состоится после проведения необходимых консультаций и объявления нового состава кабмина, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин и Медведев 17 января встретились с членами правительства России после продолжительной личной беседы. Утром Мишустин прибыл в дом правительства на Краснопресненской набережной. Встреча с ушедшим в отставку Медведевым прошла в кабинете председателя правительства и заняла больше часа.