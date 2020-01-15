https://static.news.ru/photo/818e463a-3837-11ea-9c32-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: nalog.ru

Кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин на встрече с членами фракции «Единая Россия» рассказал, что считает приоритетом в работе нового кабмина. По его словам, свои усилия он сосредоточит на реформе управления и внедрении новых технологий.

Первое, что необходимо делать, это сегодня серьёзно заниматься институциональными реформами, реформой управления и, конечно, самые современные информационные технологии привносить, — цитирует его «Интерфакс».

Мишустин добавил, что большую работу необходимо проделать и в программе нацпроекта «Цифровая экономика».

Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Заседание нижней палаты парламента по этому вопросу пройдёт 16 января. Занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин сообщил о грядущих изменениях в российском правительстве. Какие это будут изменения, он не уточнил.