Мишустин назвал нового замглавы Минцифры

Председатель правительства Михаил Мишустин назначил заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Владимира Белановского.
Соответствующее распоряжение главы кабмина
В июле Мишустин принял решение об увеличении числа заместителей руководителя Минцифры Максута Шадаева с восьми до девяти. Таким образом, Белановский стал девятым его заместителем, и до него этот пост никто не занимал.
Кроме того, Кирилл Богданов, который до этого занимал должность заместителя генерального директора по информационным технологиям «Аэрофлота», назначен на пост заместителя министра транспорта РФ. Об этом сообщается в опубликованном распоряжении правительства.
Ранее стало известно, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс был назначен специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.
2 декабря президент Владимир Путин