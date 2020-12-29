Мишустин назвал нового замглавы Минцифры

https://static.news.ru/photo/97daea1e-4ad4-11eb-b0f4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: government.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин назначил заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Владимира Белановского.

Соответствующее распоряжение главы кабмина размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Белановский также занимает пост руководителя Спецсвязи ФСО.

В июле Мишустин принял решение об увеличении числа заместителей руководителя Минцифры Максута Шадаева с восьми до девяти. Таким образом, Белановский стал девятым его заместителем, и до него этот пост никто не занимал.

Кроме того, Кирилл Богданов, который до этого занимал должность заместителя генерального директора по информационным технологиям «Аэрофлота», назначен на пост заместителя министра транспорта РФ. Об этом сообщается в опубликованном распоряжении правительства.

Ранее стало известно, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс был назначен специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.

2 декабря президент Владимир Путин предложил первому зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой «Роснано» вместо Чубайса, который возглавлял организацию с момента её создания в 2011 году. Вскоре после этого правительство утвердило отставку прежнего руководителя компании и рекомендовало назначить Куликова его преемником. 4 декабря совет директоров АО «Роснано» утвердил кандидатуру Куликова.