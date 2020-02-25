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Президент Владимир Путин будет присутствовать на расширенном заседании коллегии МВД 26 февраля. На мероприятии будут подведены итоги работы силового ведомства за 2019 год.

Кроме того, участники определят основные направления работы министерства на текущий год, передаёт РИА Новости. Ранее Путин, рассказывая о нацпроектах, отметил, что обсуждение их финансирования с экс-главой Минфина Алексеем Кудриным и...