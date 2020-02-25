Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что повышение доходов россиян и ускорение роста экономики России станут ключевыми задачами его правительства. Обновлённый кабмин работает с января.
Повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста <...> позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну, и конечно, в бизнесе, — цитирует Мишустина РИА Новости.
По информации Forbes, после назначения премьер называл главными целями улучшение демографии, поддержку детей, качественное образование и здравоохранение.
Как писал NEWS.ru, в середине января Мишустин сменил во главе кабмина Дмитрия Медведева, который руководил правительством с 2012 года, а до того отработал президентский срок. Мишустин — бывший глава Федеральной налоговой службы.