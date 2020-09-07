Мишустин назвал человеческий капитал основным фактором развития России

Человеческий капитал является главным приоритетом, жизненно необходимым для динамичного развития России. Это доказывает поддержка на самом высоком уровне конкурса управленцев «Лидеры России», рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин на полях форума, передаёт корреспондент NEWS.ru.
Мы не ожидали, что он (конкурс — NEWS.ru) привлечёт внимание такого количества людей. Конечно, много талантливых управленцев он привлёк... Трудно было даже представить, что его итоги окажутся столь результативным, и столько умных, энергичных, компетентных руководителей сумеют себя проявить, — заявил премьер во время общения с финалистами «Лидеров России».
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