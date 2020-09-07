Мишустин назвал человеческий капитал основным фактором развития России

Премьер-министр России Михаил Мишустин признался, что сейчас для него наставником является президент Владимир Путин. Об этом политик рассказал, выступая на мероприятии конкурса управленцев «Лидеры России».

Сегодня для меня наставник — президент России. Говорю абсолютно искренне. Это человек, с которым вы можете посоветоваться 24 часа в сутки, довериться, — сказал он. Мишустин также добавил, что «может...