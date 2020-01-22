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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко на должность временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Информация следует из распоряжения опубликованного на сайте правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко на должность временно исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Информация следует из распоряжения опубликованного на сайте правительства. Возложить...