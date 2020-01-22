Вероника Скворцова Вероника Скворцова Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову. Информация следует из распоряжения на сайте правительства России.

Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства, — следует из документа.

Вероника Скворцова была министром здравоохранения на протяжении восьми лет. Сейчас главой Минздрава назначен Михаил Мурашко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность врио главы Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко.

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