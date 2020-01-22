Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову. Информация
Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства, — следует из документа.
Вероника Скворцова была министром здравоохранения на протяжении восьми лет. Сейчас главой Минздрава назначен Михаил Мурашко.
Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность врио главы Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко.
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