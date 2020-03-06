Александр Нерадько Александр Нерадько Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Росавиации Александр Нерадько назначен первым заместителем министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Назначить Нерадько Александра Васильевича первым заместителем министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Ранее Нерадько руководил Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.

Как писал NEWS.ru, Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.

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