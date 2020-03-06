Руководитель Росавиации Александр Нерадько назначен первым заместителем министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Назначить Нерадько Александра Васильевича первым заместителем министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.
Распоряжение
Ранее Нерадько руководил Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.
Как писал NEWS.ru, Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
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