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Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему в Конституции не нужна поправка о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует, то это другой вопрос, — заявил чиновник. По его словам, многие его коллеги имеют недвижимость на территории...