https://static.news.ru/photo/dc5f38f8-3d73-11ea-ba74-fa163e074e61_660.jpg Антон Дроздов Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/GlobalLookPress

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра финансов РФ Антона Дроздова. Информация следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ.

Назначить Дроздова Антона Викторовича заместителем Министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — следует из распоряжения.