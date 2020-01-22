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Антон Дроздов
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/GlobalLookPress
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра финансов РФ Антона Дроздова. Информация следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ.
Назначить Дроздова Антона Викторовича заместителем Министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — следует из распоряжения.
Ранее Антон Дроздов занимал должность главы Пенсионного фонда РФ. Ему на смену пришёл Максим Топилин. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства России 22 января, писал NEWS.ru ранее.