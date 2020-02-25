Председатель правительства России Михаил Мишустин своим распоряжением назначил заместителем министра экономического развития страны Полину Крючкову. Документ размещён на официальном портале правовой информации.
Крючкова окончила МГУ и является доктором экономических наук. С 2015 года занимала должность замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы. В министерстве она будет курировать макроэкономическую тематику вместо Полины Бадасен, которая была освобождена от должности заместителя руководителя ведомства,
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил Одеса Байсултанова заместителем министра спорта России. Байсултанов проработал более 20 лет в органах власти Чечни, а в 2007–2012 годах руководил кабмином республики. Мишустин освободил Байсултанова от должности первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, которую чиновник получил в 2016 году.
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