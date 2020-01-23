https://static.news.ru/photo/246144ae-3e03-11ea-8abc-fa163e074e61_660.jpg Александр Грибов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжении о назначении Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Назначить Грибова Александра Сергеевича заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Грибову 33 года. Он родился и учился в Ярославле, юрист по образованию. Ранее он был депутатом Госдумы, где состоял в комитете по государственному строительству и законодательству.

15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, глава правительства Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его кресло занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин. 21 января он сформировал новое правительство. Туда не вошло множество прежних министров. Среди них вице-премьер Виталий Мутко, министры просвещения и культуры Ольга Васильева и Валерий Мединский и другие, писал NEWS.ru.