Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжении о назначении Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Назначить Грибова Александра Сергеевича заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Грибову 33 года. Он родился и учился в Ярославле, юрист по образованию. Ранее он был депутатом Госдумы, где состоял в комитете по государственному строительству и законодательству.
15 января после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, глава правительства Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его кресло занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин. 21 января он сформировал новое правительство. Туда не вошло множество прежних министров. Среди них вице-премьер Виталий Мутко, министры просвещения и культуры Ольга Васильева и Валерий Мединский и другие, писал NEWS.ru.
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