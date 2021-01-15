Мишустин назначил двух новых замглавы Минвостокразвития

https://static.news.ru/photo/437028ce-580b-11eb-aa51-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении двух заместителей главы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Одним из новых замминистра стал Анатолий Бобраков. Другим — Марат Шамьюнов.

Бобраков является заместителем генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», эту должность он занимает с марта 2012 года. В его обязанности входили контроль за корпоративно-правовым блоком, решение вопросов государственно-частного партнёрства и законопроектной деятельности, также он обеспечивал взаимодействие фонда с региональными и федеральными органами власти.

Марат Шамьюнов был заместителем директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Министерства финансов.

Ранее Мишустин подписал распоряжения об утверждении глав новых департаментов кабмина, передавал NEWS.ru. Департамент промышленности, энергетики и транспорта был разделён на три структуры. Руководивший им Кирилл Лысогорский продолжит выполнять свои обязанности в отдельном департаменте промышленности. Департамент энергетики возглавит экс-начальник «Россетей» Павел Ливинский. Бывший замглавы РЖД Анатолий Мещеряков станет руководить дептрансом.