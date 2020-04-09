Мишустин назначил Аллу Самойлову руководителем Росздравнадзора

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Аллы Самойловой на пост руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Соответствующий документ размещён на сайте кабмина.
Ранее NEWS.ru писал, что главу Минздрава Республики Коми Дмитрия Березина отправили в отставку. Соответствующий документ вступил в силу 8 апреля 2020 года. Его место мог временно занять Игорь Маклаков, до этого занимавший пост заместителя руководителя ведомства.
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