Мишустин назначил Аллу Самойлову руководителем Росздравнадзора

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Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге — трусливый поступок властей Чехии. Об этом заявил член думского комитета по международным делам Сергей Железняк.

По словам депутата, позиция властей чешской столицы и МИД страны относительно монумента вызывает разочарование. Железняк усомнился в том, что в Чехии забыли вклад Конева в её освобождение. Депутат добавил, что...