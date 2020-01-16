https://static.news.ru/photo/efa02886-386a-11ea-a08c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: duma.gov.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин вечером 16 января может встретиться с членами кабинета министров.

Сейчас организационные вопросы решают. Готовят встречу, — сообщил РИА Новости источник.

Другой собеседник агентства добавил, что в здании правительства пока находятся не все члены кабмина, но они готовы оперативно приехать на встречу с новым премьером.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 января кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Госдума 16 января в ходе заседания согласовала кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра. В поддержку высказались члены «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР. Фракция КПРФ решила воздержаться от голосования. Как пояснил глава КПРФ Геннадий Зюганов, партия не может принять решение, пока неясны состав нового кабмина и его программа. Голосование проходило в открытом режиме. За утверждение Мишустина на пост премьера проголосовали 383 депутата. 41 человек воздержался. Проголосовавших против нет.

После этого президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России. Он вступает в силу с момента его подписания.