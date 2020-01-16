https://static.news.ru/photo/374bfdf8-3849-11ea-96c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Персональные изменения в составе правительства России могут быть озвучены кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным на пленарном заседании Госдумы 16 января. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Мы ещё не говорили о персоналиях в правительстве. Разговор может состояться сегодня, — сообщил «Интерфаксу» парламентарий.

Он сказал, что ожидает изменений в работе правительства после назначения на пост премьер-министра Михаила Мишустина, учитывая его системный подход к работе.

Ранее NEWS.ru писал, что кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента проведёт заседание по этому вопросу 16 января. Чиновника уже поддержали партия «Единая Россия», «Справедливая Россия». О намерении поддержать Мишустина заявил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. КПРФ пока воздерживается от одобрения.