Мишустин идёт на поправку и может возобновить работу на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/0bae1118-9514-11ea-a8e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, которые ранее заболел коронавирусом, идёт на поправку. Он может выйти на работу уже на следующей неделе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Сегодня он проводил видеоселекторное совещание, и он идёт на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете. Сегодня у него состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс, — сказал Мурашко.

Министр также отметил, что Мишустину всё ещё требуются медицинские процедуры, однако видна положительная динамика.

Как ранее писал NEWS.ru, 12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом.