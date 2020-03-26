https://static.news.ru/photo/b1c6921e-6e9f-11ea-ab77-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин обсудил со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным вопросы, связанные с противодействием распространению коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

На повестке были вопросы ускорения решений по соответствующим законопроектам, которые должны быть приняты в ближайшее время.

Помимо этого, премьер-министр и председатель Госдумы говорили о предстоящем отчёте правительства в Государственной думе и о проведении необходимых консультаций с фракциями по основным темам, затронутым профильными комитетами нижней палаты парламента.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин потребовал от членов правительства в условиях пандемии коронавируса не только реагировать на текущую ситуацию, но и заниматься долгосрочным планированием.