https://static.news.ru/photo/f5b283d4-391b-11ea-868f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Новый премьер-министр Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев 17 января встретились с членами правительства России после продолжительной личной беседы.

Утром Мишустин прибыл в дом правительства на Краснопресненской набережной. Встреча с ушедшим в отставку Медведевым прошла в кабинете председателя правительства и, по сообщению «Интерфакса», заняла больше часа.

После беседы Медведев и Мишустин вышли на встречу с членами кабмина, которые продолжают работать в статусе исполняющих обязанности.

Как писал NEWS.ru, изначально встреча нового руководителя с членами правительства планировалась на вечер 16 января.

Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 января — через два часа после ежегодного послания президента Владимира Путина, в котором тот анонсировал крупнейшую конституционную реформу. Глава государства предложил назначить премьером Мишустина, руководившего Федеральной налоговой службой. Днём 16 января Госдума одобрила кандидатуру нового председателя правительства.