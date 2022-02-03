Мишустин и Кадыров провели встречу в Доме правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял в Белом доме главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на правительство РФ, агентство также предоставило фото двух политиков. При этом о деталях встречи в правительстве не уточнили.

Кадыров на днях приехал на командировку в столицу и уже успел поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Чечни записал видео из Белого дома, в котором рассказал о встрече с главой государства, добавив , что прибыл в правительство РФ по его поручению.

Вот так дальше будем стараться решать острые вопросы, — заключил Кадыров.

Представители правительства ранее подтвердили планы по проведению встречи Кадырова с Мишустиным, а также его заместителями и профильными министрами.

Рабочая встреча Путина и Кадырова состоялась вечером 2 февраля. Сам Кадыров назвал её «доброй» и отметил, что Путин поддержал республику и принял участие в вопросах, требующих его поддержки. Чеченский лидер представил отчёт, согласно которому безработица в республике сократилась до 8%, а уровень дотационности бюджета снизился с 69,6% до 42,4%.