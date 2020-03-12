https://static.news.ru/photo/8f986960-646d-11ea-8d89-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Председатель правительства Михаил Мишустин рассказал о мерах, которые позволят кабмину на определённые результаты в цифровой трансформации. По его словам, для этого необходимо создание «цифрового спецназа».

Он рассказал, что под таким названием подразумеваются опытные люди, которые на деле докажут преимущества цифровизации, передаёт РИА Новости. Кроме того, заместители глав органов власти, ответственных за внедрение новых технологий, должны пройти обучение для более качественной работы в будущем.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мишустин заявил, что даже при низких ценах на нефть России хватит накопленных резервов на много лет. Он заверил, что у России есть все необходимые инструменты, чтобы сохранить финансовую стабильность.