Мишустин: главы регионов должны создать резерв коек для больных COVID-19

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Вопрос об использовании Вооружённых сил России за границей будет рассмотрен челнами Совета Федерации 18 ноября.

Об этом говорится в предварительной повестке заседания СФ, которая размещена на сайте верхней палаты. При этом в повестке не уточняется, по какому поводу будет рассматриваться использование армии. Среди докладчиков по...