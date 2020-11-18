Мишустин: главы регионов должны создать резерв коек для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/57edd6fc-291c-11eb-a67f-fa163e074e61_660.jpgФото: Coronavirus Prevention Office/via Global Look Press
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов создать резерв коек для больных коронавирусом. Отчитаться губернаторы должны до 18 ноября.
Вопросы, касающиеся госпитализации больных с COVID-19, премьер поручил руководителям субъектов взять под личный контроль.
Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ взять на личный контроль вопросы, касающиеся: создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией не менее 20% коечного фонда, представлять в Минздрав России информацию по указанным вопросам. Срок — до 18 ноября 2020 года, далее — еженедельно, — говорится в тексте поручения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 76 человек.