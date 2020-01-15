Глава ФНС Михаил Мишустин, предложенный президентом страны Владимиром Путиным на пост председателя правительства, смог добиться того, что российская налоговая служба была признана самой действующей в мире. Об этом NEWS.ru сообщил бывший руководитель Государственной налоговой службы РФ и экс-губернатор Калининградской области Георгий Боос.

О предложении Владимира Путина Михаилу Мишустину не знал, не ожидал этого. Считаю Михаила Мишустина нестандартным чиновников. Он пришёл на государственную службу из бизнеса, как и я. Как человек из бизнеса...