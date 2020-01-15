Кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин ответил на вопросы членов Совета Госдумы. Общение с депутатами продолжалось более часа.
Об этом заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин,
Встреча состоялась с Михаилом Владимировичем Мишустиным, он достаточно подробно ответил на многие вопросы, которые прозвучали в ходе этой встречи. Мы общались более часа, это общение позволило нам сформировать мнение, что было бы правильным продолжить завтра [16 января] обсуждение кандидатуры в рамках политических фракций, - рассказал журналистам Володин.
Председатель Госдумы отметил, что встреча с парламентскими фракциями начнётся 16 января в 9:00 мск.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента проведёт заседание по этому вопросу 16 января. Ранее занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.
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