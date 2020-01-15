Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: duma.gov.ru

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин сообщил о грядущих изменениях в российском правительстве. Об этом он заявил на встрече с членами фракции «Единая Россия».

Мишустин сказал, что в правительстве будут изменения. Конкретику не назвал, — сообщил источник ТАСС.

Глава ФНС назвал приоритетами своей работы на предложенном ему посту премьер-министра реализацию национальных проектов и цифровую экономику.

На заседании «Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост главы правительства, проголосовав единогласно за.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента проведёт заседание по этому вопросу 16 января. Занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях