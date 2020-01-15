Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин сообщил о грядущих изменениях в российском правительстве. Об этом он заявил на встрече с членами фракции «Единая Россия».
Мишустин сказал, что в правительстве будут изменения. Конкретику не назвал, — сообщил источник ТАСС.
Глава ФНС назвал приоритетами своей работы на предложенном ему посту премьер-министра реализацию национальных проектов и цифровую экономику.
На заседании «Единая Россия» поддержала кандидатуру Мишустина на пост главы правительства, проголосовав единогласно за.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Нижняя палата парламента проведёт заседание по этому вопросу 16 января. Занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.