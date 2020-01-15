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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что при изменениях конституции важно повысить роль премьера и его статус. Так он прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина доверить Госдуме утверждение кандидатуры главы правительства.

Кудрин отметил, что в случае внесения данных изменений в Основной закон повысится и роль парламента, поскольку премьер станет «больше подответственен» Госдуме, сообщает РИА Новости. Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Дмитрий...