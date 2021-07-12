Мишустин 13 июля совершит рабочую поездку в Тверь

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Премьер-министр Михаил Мишустин 13 июля посетит с рабочим визитом Тверь. Глава кабмина намерен ознакомиться с промышленностью региона, сообщает пресс-служба правительства.

В частности, премьер намерен побывать на Тверском вагоностроительном заводе и в промышленном технопарке. В графике поездки Мишустина также запланирована встреча с главой региона Игорем Руденей.

В рабочей поездке также примут участие министр транспорта Виталий Савельев и министр финансов Антон Силуанов.

На днях Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Екатеринбурге. Премьера и его коллег из правительства во время ужина в уральской столице накормили пельменями и блюдами из камчатского краба и муксуна.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Михаил Мишустин посетил международную промышленную выставку «Иннопром-2021». Его визит создал огромную очередь на входе.