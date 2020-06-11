Мировые лидеры поздравили Путина с Днём России

https://static.news.ru/photo/fa62a43a-ac71-11ea-bb26-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Мировые лидеры направляют свои поздравлению президенту Владимиру Путину ко Дню России.

Ким Чен Ын — КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путин поздравительную телеграмму в честь Дня России. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Российский народ добился больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей России, преодолев всевозможные вызовы и испытания под энергичным руководством российского президента, и корейский народ искренне рад этим успехам, — говорится в телеграмме.

Ким Чен ЫН также отметил стремление двух народов к развитию давних традиций дружбы между странами.

Также в телеграмме говорится, что Ким Чен Ын с радостью вспоминает о первой встрече с Путиным во Владивостоке.

Касым-Жомарт Токаев — Казахстан

В своей поздравительной телеграмме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал признательность за работу по укреплению союзничества двух государств.

Твёрдо следуя разработанному Вами стратегическому курсу, Россия успешно приумножает многовековые традиции государственного строительства, последовательно осуществляет модернизацию всех сфер общественной жизни, — говорится в телеграмме.

Токаев отметил, что приверженность россиян патриотизму и единству являются залогом прогресса и благополучия всего государства.

Нгуен Фу Чонг — Вьетнам

Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Фу Чонг также направил Путину поздравление. В нём он отметил развитие стратегического партнёрства в контексте 70-летия установления дипломатических отношений между странами в 2020 году.

Уверен, что с решимостью руководства и народов двух стран, вьетнамско-российское всеобъемлющее стратегическое партнёрство продолжит с каждым днём ещё больше развиваться, принося практические результаты и способствуя дальнейшему укреплению связей между нашими народами — говорится в телеграмме.

Своим российским коллегам также направили телеграммы премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук, председатель Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган и глава МИД СРВ Фам Бинь Минь.

Александр Лукашенко — Белоруссия

Президент Александр Лукашенко в своём поздравлении подчеркнул, что Белоруссия относится к успехам братского народа в создании сильной России с большим уважением.

Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния, — говорится в телеграмме.

Также Лукашенко поздравил председателя кабмина РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина.

День России празднуется в стране 12 июня, в 1991 году он был объявлен нерабочим днём. Дата приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. С 2002 года носит название День России, несмотря на то, что многие называют его Днём независимости России.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео от лица правительства страны и американцев обратился к гражданам РФ, писал NEWS.ru.