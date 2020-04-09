Миронов выступил против проведения заседаний парламентов регионов онлайн

https://static.news.ru/photo/e2528856-7a67-11ea-8f33-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов (архивное фото) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает недопустимым вариант проведения заседаний региональных парламентов онлайн. Об этом он заявил в ходе онлайн брифинга для журналистов.

По данным политика, такое решение планируют в эту пятницу принять депутаты заксобрания Томской области.

Голосование и проведение официальных заседаний законодательных органов власти в режиме онлайн — это недопустимо. Потому что я прекрасно понимаю, чем это может закончиться, для представителей оппозиции, выступления которых часто пытаются прервать. Когда это будет в режиме онлайн, то помех совсем не будет, — подчеркнул он.

Миронов сообщил, что Госдума на следующей неделе продолжит свою работу, будет приняты все разумные меры предосторожности. По его словам, накануне депутаты сдадут анализы на коронавирус и смогут принять участие в заседаниях только со справкой, что заражения нет.

Как писал NEWS.ru ранее, Миронов считает, что говорить о переносе даты Единого дня голосования преждевременно. По словам лидера СР, если пик заболеваемости пройдет через полторы-две недели, то тогда смысла переносить единый день голосования нет.