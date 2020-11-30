Миронов: СР уже два года ведёт переговоры о коалиции с другими партиями

https://static.news.ru/photo/0b5a3f6c-330b-11eb-b21d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: spravedlivo.ru

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что возглавляемая им политическая сила уже два года ведёт переговоры о коалиции с разными партиями, однако о результатах этих переговоров говорить пока рано.

Я не раз говорил о том, что уже два года веду переговоры о коалиции. С кем именно? Говорить пока рано. Когда переговоры закончатся, тогда все всё узнают. Пока же половина из того, что пишется на этот счёт, это, что называется — ткнули пальцем в небо, — цитирует Миронова РИА Новости.

По словам лидера фракции СР, его удивила активность некоторых СМИ, сообщивших о возможности объединения справедливороссов с другими политическими силами. Миронов подчеркнул, что «новости в этом никакой нет».

Ранее сообщалось, что «Справедливая Россия» может объединиться с рядом партий до конца текущего года. Предполагалось, что это должно произойти в рамках подготовки к выборам в Госдуму. Депутаты восьмого созыва нижней палаты будут избраны в сентябре 2021 года.

Среди партий, которые могут быть объединены под эгидой СР, назывались «Родина», «За правду», Партия пенсионеров и «Патриоты России». Источники в руководстве «Справедливой России» утверждали, что ни одна из малых партий не должна преодолеть пятипроцентный проходной барьер. Как передавал NEWS.ru, замглавы фракции СР Валерий Гартунг назвал информацию о создании коалиции не имеющей оснований.