Миронов рассекретил обязаности Стивена Сигала в «Справедливой России»

https://static.news.ru/photo/eb94a232-c007-11eb-984f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голливудский актёр Стивен Сигал в партии «Справедливая Россия — За правду» будет отвечать за экологическую повестку. Об этом пишет RT со ссылкой на председателя партии Сергея Миронова.

Среди поклонников Стивена Сигала наверняка есть много людей с разными политическими взглядами. Мы, конечно, не рассчитываем на поддержку всех его поклонников, но рассчитываем привлечь на свою сторону экоактивистов и людей, неравнодушных к природе, — объяснил российский политик.

О том, что Сигал принял решение вступить в партию, стало известно 27 мая. Свой партийный билет он получит в рамках заседания палаты депутатов 29 мая. До этого он входил в партию «За правду», теперь вместе с командой Захара Прилепина присоединился к «Справедливой России — За Правду».

Однако Сигал — гражданин мира сразу с несколькими паспортами, включая и российский, а потому в выборах принять участие не сможет по причине известных, теперь и конституционных ограничений.