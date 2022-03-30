Миронов призвал расторгнуть с США невыгодные России соглашения

США это определённо недружественная России страна. И выстраивать отношения с ней надо именно с учётом этого статуса, об этом NEWS.ru заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, добавив, что надо пересмотреть многие соглашения, которые заключались ещё в конце 80-х — начале 90-х годов,

Как и в случае с ЕС, нужно в США прекратить поставки наших энергоресурсов. Да, по сравнению с Европой мы их поставляем в США в гораздо меньшем количестве. Но тем легче нам будет найти другой рынок сбыта взамен американского. Более того, считаю необходимым тщательно изучить возможности прекращения или ограничения поставок наших природных ресурсов, в частности титана и урана, а также готовой продукции. Разумеется, должны быть полностью прекращены поставки товаров двойного назначения, — заявил он.

Миронов заявил, что поддерживать экономику недружественной нам страны считает неправильным. По его словам, необходимо изучить и всю договорно-правовую базу с США на предмет её соответствия национальным российским интересам. Как известно, многие соглашения заключались еще в конце 80-х - начале 90-х годов, когда понятие «национальные интересы» практически отсутствовало в нашей внешней политике. Пора покончить в этим тяжёлым и несправедливым наследием прошлого.

В качестве примера он привёл соглашение между СССР и США о разграничении экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, подписанное в 1990 году. Миронов заявил, что это был поистине царский подарок заокеанским «друзьям» – на американских условиях поделили шельф и экономическую зону в районе Баренцева и Чукотского морей.

Только за первые 10 лет потери нашей страны составили более 2 млрд долларов! Сейчас это соглашение действует на временной основе. Но, похоже, его время истекло. Мы имеем полное право его расторгнуть, более того – мы обязаны это сделать, и чем скорее, тем лучше, — резюмировал он.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции не являются для России фатальными. В XX веке страна пережила более страшные испытания, отметил он.