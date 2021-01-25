Миронов предсказал объединение КПРФ и «Справедливой России»

https://static.news.ru/photo/287fd372-5f39-11eb-9ff7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партии «Справедливая Россия» и КПРФ в будущем объединятся. Такое предположение высказал лидер эсеров Сергей Миронов.

Я предлагаю это Геннадию Андреевич Зюганову давным-давно. Нужно всё-таки на платформе социализма объединяться. У нас же по голосованию совпадение на 99% в Госдуме. Как правило, солидарные голосования фракции КПРФ и фракции «Справедливая Россия», — рассказал политик в эфире радио «Комсомольская правда».

Миронов добавил, что главная задача — защита граждан России — у обеих партий общая. Поэтому он абсолютно уверен, что в перспективе политические силы объединятся.

Ранее «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» провели переговоры об объединении. У новой партии может поменяться название. Пока партии Захара Прилепина и Геннадия Семигина обсуждают со «Справедливой Россией» вариант «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Это самый конфликтный вопрос в переговорном процессе, потому что Сергей Миронов выступает вообще против смены названия. Он настаивает на «Справедливой России» без всяких последующих слов. Он объясняет это тем, что вариант, предложенный его коллегами, слишком длинный.

Впрочем, стороны могут прийти к компромиссному решению оставить оба варианта и «Справедливая Россия» станет сокращённым названием. Но тогда непонятно, как партию будут называть в избирательных бюллетенях, потому что по закону должно быть полное название в соответствии с документами о её государственной регистрации.

Между тем политолог Павел Салин считает, что основная проблема «Справедливой России» сейчас заключается в вопросе, захочет власть видеть её в Госдуме или нет. Если ничего не изменится в политической ситуации в России и будет та же «политическая рамка» в сентябре, что и сейчас, то во время подведения итогов думских выборов решающую роль будет играть административный ресурс, писал NEWS.ru.