Зюганов и Миронов предложили Путину вернуть прежний пенсионный возраст

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель «Справедливой России — Патриотов — За правду» Сергей Миронов на онлайн-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным призвали вернуться к прежнему пенсионному возрасту. Трансляцию встречи главы государства с руководством партий Госдумы VIII созыва ведёт телеканал «Россия 24».

Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин — 60 лет, — заявил Миронов.

Его поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Пенсионку все понимают, её надо отменять. Она не даёт простора ни молодёжи, ни старикам нормальной жизни, — заявил в свою очередь Зюганов.

КПРФ внесли в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста в августе. Коммунисты уверены, что российской экономике не нужно увеличение числа работников. Они объясняют это ухудшением здоровья граждан предпенсионного возраста, которым приходится работать, что приводит к росту нагрузки на Фонд социального страхования.

Идею поддержала и партия ЛДПР. Её член Сергей Катасонов напомнил, что ещё когда вопрос поднятия пенсионного возраста только рассматривался, фракция сразу заявила свою отрицательную позицию по этому вопросу.