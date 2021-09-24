Зюганов и Миронов предложили Путину вернуть прежний пенсионный возраст
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:06, 25 сентября 2021
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей МироновФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель «Справедливой России — Патриотов — За правду» Сергей Миронов на онлайн-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным призвали вернуться к прежнему пенсионному возрасту. Трансляцию встречи главы государства с руководством партий Госдумы VIII созыва ведёт телеканал «Россия 24».
Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин — 60 лет, — заявил Миронов.
Его поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Пенсионку все понимают, её надо отменять. Она не даёт простора ни молодёжи, ни старикам нормальной жизни, — заявил в свою очередь Зюганов.
КПРФ внесли в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста в августе. Коммунисты уверены, что российской экономике не нужно увеличение числа работников. Они объясняют это ухудшением здоровья граждан предпенсионного возраста, которым приходится работать, что приводит к росту нагрузки на Фонд социального страхования.
Идею поддержала и партия ЛДПР. Её член Сергей Катасонов напомнил, что ещё когда вопрос поднятия пенсионного возраста только рассматривался, фракция сразу заявила свою отрицательную позицию по этому вопросу.