https://static.news.ru/photo/3655ee28-1b51-11ea-bdc7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя итоги «нормандских» переговоров в Париже, отметил, что результат был ожидаем, но всем необходимо двигаться дальше.

Результат был ожидаем, но, как в таких случаях говорят, лучше худой мир, чем хорошая война, поэтому пускай этот процесс дальше продолжается, — считает политик.

По его словам, участники саммита ни к чему не пришли. Однако он подчеркнул, что решение обменять военнопленных Украины и России по схеме «всех на всех» является позитивным сдвигом, передаёт «Интерфакс».

Встреча состоялась в Париже 9 декабря. Участие в ней приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

Как писал NEWS.ru, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что вопрос заключения транзитного контракта Украины и России требует дальнейших переговоров. Он добавил, что переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите «нормандской четвёрки» были конструктивными. Они продолжались больше часа. Путин по их итогам отметил, что доволен встречей с Зеленским.