Миронов назвал историческим событием подписание межпартийного манифеста

https://static.news.ru/photo/1968452a-6157-11eb-bbd3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов, возглавляющий партию «Справедливая Россия», назвал историческим событием подписание манифеста с партиями «Патриоты России» и «За правду».

Сегодня, не побоюсь этого слова, произойдет историческое событие, — цитирует политика РИА Новости.

Церемония подписания документа проходила в Государственном центральном музее современной истории России. В манифесте определены идеологические основы объединения, его планы и задачи, а также обозначены этапы реализации.

По словам Миронова, подписание документа даёт старт долгому, но «абсолютно позитивному» процессу объединения всех левых патриотических сил страны.

Предполагается, что объединённая партия получит название «Справедливая Россия — За правду». Миронов рассчитывает сохранить пост председателя за собой.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле хотели инициировать объединение эсеров с малыми партиями с целью «утилизации небольших партийных проектов». В СП эту информацию опровергали, заявляя, что подобные слухи распускают политтехнологи.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, предложил оставить в России только две партии — его и «кремлёвскую». По его мнению, СП, КПРФ и другим партиям «пора уходить вообще».